Решите Уравнение: (250×х-125):5+620=1768-х
Математика
Решите Уравнение: (250×х-125):5+620=1768-х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250х:5-125:5+620=1768-х 50х-25+620=1768-х 51х=1173 х=23
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