При каком значении а система уравнений: 2х-у=5 х+ау=2(оба уравнения в одной фигурн??й скобке), решений не имеет? Ответы: 1) -2. 2) -0,5. 3)0,5. 4)2.
Алгебра
При каком значении а система уравнений: 2х-у=5 х+ау=2(оба уравнения в одной фигурн??й скобке), решений не имеет? Ответы: 1) -2. 2) -0,5. 3)0,5. 4)2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-y=5 2x-y=5 Вычитаем из второго уравнения первое: x+ay=2 I×2 2x+2ay=4 2ay+y=-1 y(2a+1)=-1 y=-1/(2a+1) 2a+1≠0 a≠-1/2≠-0,5 Ответ: при а=-0,5 система уравнений решения не имеет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СРОЧНО Выполни умножение:(4a7−0,1b2)⋅(4a7+0,1b2) Выбери правильный ответ ●16a14+0,8a7b2+0,01b4 ●4a14−0,1b4 ●16a14−0,8a7b2+0,01b4 ●16a1...
Химия
Помогите пожалуйста ::(Напишіть формулу сполуки: 2 етил 3,4 диметил гексан 2 метил ??ентан - 1 3,3 деметил бутин - 1