При каком значении а система уравнений: 2х-у=5 х+ау=2(оба уравнения в одной фигурн??й скобке), решений не имеет? Ответы: 1) -2. 2) -0,5. 3)0,5. 4)2.

Алгебра

При каком значении а система уравнений: 2х-у=5 х+ау=2(оба уравнения в одной фигурн??й скобке), решений не имеет? Ответы: 1) -2. 2) -0,5. 3)0,5. 4)2.

Автор: Гость