Помогите пожалуйста вычисление, у меня не получается(

Алгебра
Помогите пожалуйста вычисление, у меня не получается(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10^16/100^6=10000 (^-это типо степень) !!!100^-6=1/100^6
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