Першого дня кравчиня пошила 2 однакові спідниці, а другого - 3. Всього вона витратила 10 метрів тканини. Скільки метрів тканини витратила кравчиня першого дня?
Математика
Першого дня кравчиня пошила 2 однакові спідниці, а другого - 3. Всього вона витратила 10 метрів тканини. Скільки метрів тканини витратила кравчиня першого дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2+3=5(с.)-усьоги сп!дниць 2)10:5=2(м.)- витрачено на одну В!дпов!дь: 2 метри
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