Помогите...пожалуйстп

Английский язык
Помогите...пожалуйстп
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Автор: Гость
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Гость:
Вот как-то так: 1а 2b 3c 4b 5b
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