Помогите!!!!!!!!!!!!! пожалуста 5 пословиц про батыров на казахском
Қазақ тiлi
Помогите!!!!!!!!!!!!! пожалуста 5 пословиц про батыров на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нар тәуекел ер ісі 2. Ерді намыс өлтіреді қоянды қамыс өлтіреді 3. Батыр бір рет өледі қорқақ мың рет өледі 4. Көз қорқақ қол батыр 5. Ер елімен жақсы.
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