Помогите пожалуйста: Почему Анна Шерер и Элен Безухова бездетны?

Потому что эти две дамы настолько увлечены своим "сиянием", интригами светской жизни, всевозможными потехами, что думать о тёплом семейном очаге попросту нет времени. Элен смешила мысль о том, что у неё может быть ребёнок от её толстого и несуразного мужа, а у Шерер, по-моему, вообще не было мужа.

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Стиль жизни Анны Павловны Шерер не предпологает наличие мужа или детей. Эта женщина полностью поглащена светским существованием, интригами, сплетнями и своим салоном, в котором часто собирается высший свет Петербурга. Анна Павловна Шерер и не умеет жить по-другому, все, что она знает, сосредоточено в рамках ее салона и городских сплетен. Можно провести своего рода аналогию между Анной Павловнй Шерер и Элен, но только лишь в том плане, что они обе будто рождены для вышсего света, в котором чувствуют себя уверено. Другое чуждо для них, наличие детей только бы обременяло их существование. Кроме того, Элен даже не предполагала возможным родить ребенка от Пьера. Он был смешон для нее