составить кроссворд по рассказу Астрид Линдгрен-"Пеппи длинный чулок"

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составить кроссворд по рассказу Астрид Линдгрен-"Пеппи длинный чулок"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из главных героев рассказа? (ЛОШАДЬ) Как звали обезьянку Пеппи? (НИЛЬСОН) «Главное – они не умеют играть». Так она говорила о взрослых. (АННИКА) Сколько лет было Пеппи? (ДЕВЯТЬ) На какой остров отправились Анника и Томми вместе с Пеппи? (НЕГРИТЯНСКИЙ) Как звали отца Пеппи? (ЭФРАИМ) Что взяла с собой Пеппи уходя с отцовского корабля?(ЧЕМОДАН) От чего у Пеппи был в крапинку нос? (ВЕСНУШКИ)   Если правильно поставить ответы, получится фамилия автора Линдгрен (по-вертикали) Все ответы по-горизонтали.
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