составить кроссворд по рассказу Астрид Линдгрен-"Пеппи длинный чулок"

Гость: Гость:

Один из главных героев рассказа? (ЛОШАДЬ) Как звали обезьянку Пеппи? (НИЛЬСОН) «Главное – они не умеют играть». Так она говорила о взрослых. (АННИКА) Сколько лет было Пеппи? (ДЕВЯТЬ) На какой остров отправились Анника и Томми вместе с Пеппи? (НЕГРИТЯНСКИЙ) Как звали отца Пеппи? (ЭФРАИМ) Что взяла с собой Пеппи уходя с отцовского корабля?(ЧЕМОДАН) От чего у Пеппи был в крапинку нос? (ВЕСНУШКИ) Если правильно поставить ответы, получится фамилия автора Линдгрен (по-вертикали) Все ответы по-горизонтали.