1.Определите массу груза,который на пружине жесткостью 300 Н/м совершает 40 колебаний за 32 с.
Физика
1.Определите массу груза,который на пружине жесткостью 300 Н/м совершает 40 колебаний за 32 с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=T*T*k/4П*П m=300*0.64/40 m=4.8
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