краткая характеристика всех героев произведения Жана Мольера "Мещанин во дворянстве"

Гость: Гость:

Г-н Журден - человек, имеющий много денег, но не имеющий титула дворянства и много ума. Тщеславен, доверчивый. Г-жа Журден - жена, по сравнению с мужем умна и начитанна, обдурить не просто, сразу видит подвох. Люсиль - упряма, влюбленная в Клеонта девушка, не желавшая выходить замуж ни за кого, кроме него. Клеонт - человек, не богат и не беден, не имеет дворянского титула, считает что для человека это не порок. Влюблён в Люсиль. Дорант - человек, занимающий у г-н Журдена деньги. обдурил его в очередной раз, но деньги так и не выплатил. Николь - служанка, влюблённая Ковьеля. Ковьель - слуга, влюблённый в Николь. писала сама, если где-то что-то не будет хватать, допиши))