помогите пожалуйста,срочно очень:***    В Параллелограмме ABCD длина диагонали BD равна 5 см,угол C= 60.Окружность,описанная около треугольника ABD,касается прямой CD.Найдите периметрпараллелограмма.

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Угол СDB и угол DAB равны между собой, потому что один - вписаный угол, опирающийся на дугу BD, а другой - угол между касательной и секущей BD. Ну, с учетом этого, и из того, что угол С 60 градусов, НЕМЕДЛЕННО СЛЕДУЕТ, что у нас ромб, составленный из двух равносторонних треугольников СВD и АBD (там все углы в этих треугольниках по 60 градусов). Периметр 20.