Помогите правильно составить текс и расставить запятые.Текст: День был ясный. Сия??шее солнце освещало всю природу города.Ослепляющие лучи солнца светили в глаза. Бабочки пролетающие мимо садились на цветы. Начал поддувать легк...

Русский язык
Помогите правильно составить текс и расставить запятые.Текст: День был ясный. Сия??шее солнце освещало всю природу города.Ослепляющие лучи солнца светили в глаза. Бабочки пролетающие мимо садились на цветы. Начал поддувать легкий ветерок. Жжужавшие пчелки принялись за работу ,собирать нектар. Проснулась вся природа. Манящими жестами природп тянула меня к себе.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проснулась вся природа.День был ясный.Сиявшее солнце освещало всю природу города.Бабочки пролетающие мимо, садились на цветы. Жжужавшие пчёлки принялись за работу,собирать нектар.Начал поддувать лёгкий ветерок.Манящими жестами, природа тянула меня к себе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
По заданию учебника (с.93) подготовь сообщения об одном из растений или животных ту??дры.
Ответить
Математика
Реши уровнения 9х-6х=24
Ответить
История
Почему англичане гордятся этим документом и называют его "Началом своей свободы"? СРОЧНООО
Ответить
Английский язык
Напишите как читается Language пожеее мне срочно
Ответить
Математика
1)градусная мера смежных угов на 39° Меньше градусной меры другого . найдите градус??ой меру каждого угла.
Ответить