Помогите правильно составить текс и расставить запятые.Текст: День был ясный. Сия??шее солнце освещало всю природу города.Ослепляющие лучи солнца светили в глаза. Бабочки пролетающие мимо садились на цветы. Начал поддувать легк...
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Помогите правильно составить текс и расставить запятые.Текст: День был ясный. Сия??шее солнце освещало всю природу города.Ослепляющие лучи солнца светили в глаза. Бабочки пролетающие мимо садились на цветы. Начал поддувать легкий ветерок. Жжужавшие пчелки принялись за работу ,собирать нектар. Проснулась вся природа. Манящими жестами природп тянула меня к себе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проснулась вся природа.День был ясный.Сиявшее солнце освещало всю природу города.Бабочки пролетающие мимо, садились на цветы. Жжужавшие пчёлки принялись за работу,собирать нектар.Начал поддувать лёгкий ветерок.Манящими жестами, природа тянула меня к себе.
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