ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ КОНЦОВКУ ! Что такое поэзия ? Кто знает ? Поэт чуть слышный з??пах розы разгадает Увидит лишь поэт как в небе свет мерцает Парящий в облаках, он отблеск солнца созерцает . На море в шуме вол он крики...
Литература
ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ КОНЦОВКУ ! Что такое поэзия ? Кто знает ? Поэт чуть слышный з??пах розы разгадает Увидит лишь поэт как в небе свет мерцает Парящий в облаках, он отблеск солнца созерцает . На море в шуме вол он крики чаек угадает, И кажется что я как тот поэт смогу почувствовать, услышать и увидеть ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И кажется что я как тот поэт смогу почувствовать, услышать и увидеть,Как можно жить, любить и ненавидетьИ восхищаться всею Поднебесной-Читать ее, как книгу, петь, как песню...
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