ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ КОНЦОВКУ ! Что такое поэзия ? Кто знает ? Поэт чуть слышный з??пах розы разгадает Увидит лишь поэт как в небе свет мерцает Парящий в облаках, он отблеск солнца созерцает . На море в шуме вол он крики...

Литература

ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ КОНЦОВКУ ! Что такое поэзия ? Кто знает ? Поэт чуть слышный з??пах розы разгадает Увидит лишь поэт как в небе свет мерцает Парящий в облаках, он отблеск солнца созерцает . На море в шуме вол он крики чаек угадает, И кажется что я как тот поэт смогу почувствовать, услышать и увидеть ...

Автор: Гость