Помогите!!!Прошу!!! Прочитайте описание весеннего леса.Спишите текст дополняя под??одящими по смыслу прилагательными. Как хорошо ... весной в ... роще!Только что прошёл ... дождь,и ... берёзки стоят,словно умытые.Они ещё ..., ...

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Помогите!!!Прошу!!! Прочитайте описание весеннего леса.Спишите текст дополняя под??одящими по смыслу прилагательными. Как хорошо ... весной в ... роще!Только что прошёл ... дождь,и ... берёзки стоят,словно умытые.Они ещё ..., без листьев,но ... почки уже набухли и вот-вот появятся ... листочки.На концах ... ветвей серёжки висят,а на серёжках сверкают ... капли дождя . Воздух ..., ... . От ... земли поднимается ... пар и плывёт над ... поляной. В ... овражке журчит ... ручей. В небе заливается ... соловей. ... солнышко всё выше и выше поднимается над ... лесом.

Автор: Гость