Помогите расставить знаки препинания и т.д. в предложении ,пожалуйста "Всегда,ко??да начинаем бегать на физ-ре я начинаю ржать.Не понимаю почему..." Это школьная тема?Помогите?

Русский язык

Помогите расставить знаки препинания и т.д. в предложении ,пожалуйста "Всегда,ко??да начинаем бегать на физ-ре я начинаю ржать.Не понимаю почему..." Это школьная тема?Помогите?

Автор: Гость