Помогите расставить знаки препинания и т.д. в предложении ,пожалуйста "Всегда,ко??да начинаем бегать на физ-ре я начинаю ржать.Не понимаю почему..." Это школьная тема?Помогите?
Русский язык
Помогите расставить знаки препинания и т.д. в предложении ,пожалуйста "Всегда,ко??да начинаем бегать на физ-ре я начинаю ржать.Не понимаю почему..." Это школьная тема?Помогите?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не школьная тема.А знаки препинания, там должна быть "," после слова "на физ-ре"
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