Составьте два изомера для вещества пентен-1
Химия
Составьте два изомера для вещества пентен-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2=CH-CH2-CH2-CH3 CH3 - C H= CH - CH2 - CH3 пентен-2 СН2 = С(СН3) - СН2 - СН3 2-метил бутен-1
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