Помогите решить 21,22 пожалуйста

Математика
Помогите решить 21,22 пожалуйста
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Гость:
В интернете набери) я не знаю
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