Помогите, пожалуйста, с историей!!! Ответ дайте в раскрытом виде. Прочитайте телеграмму-шифровку И. В. Сталина национальным ЦК, крайкомам и обкомам от 11 июня 1937 г.: «В связи с происходящим судом над шпионами и вредителями Т...

Гость: Гость:

В первую очередь, тов-щ Сталин хотел избавиться от всех своих возможных соперников, которые якобы строили за спиной вождя заговор. Как известно, у всех приближенных тов-ща Сталина были родственники, которые были в ГУЛАГе или в другом похожем учреждении. Тов-щ Сталин так же помнил все неудачи во времена Первой мировой войны, поэтому неугодных генералов он репрессировал за безуспешность во время боевых действий (вспомните, хотя это и было позже, из-за неудач Конева во время ВОВ, он хотел репрессировать его, но Жуков защитил его). Так же было важно, чтобы сформировался культ личности, приняли качества тов-ща Сталина и чтобы люди доверяли в непогрешимость и величие вождя. В отрывке сказано, что тов-щ Сталин пожелал устроить митинг рабочих и крестьян для поддержания его выбора. Естественно, с государственным принуждением, как это без этого. Нужно было в малые сроки осудить и репрессировать, без суда и следствия. Репрессии были как самая главная форма принуждения населения. Если помните, то люди, которые осудили генералов, потом сами попали под трибунал. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. А тов-щу Сталину было легче спать, когда нет рядом шпионов и вредителей советской власти. Вспомните, ведь он даже дал поручение НКВД избавиться от Троцкого, который проживал в Мексике! Любой живой человек нес опасность.