Записать словосочетание, употребляя слова из скобок в нужной форме в главных словосочетаниях укажите вопрос к зависимому слову. Покорять (космос)
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Записать словосочетание, употребляя слова из скобок в нужной форме в главных словосочетаниях укажите вопрос к зависимому слову. Покорять (космос)
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Покорять( что?) космос
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