Записать словосочетание, употребляя слова из скобок в нужной форме в главных словосочетаниях укажите вопрос к зависимому слову. Покорять (космос)

Русский язык
Записать словосочетание, употребляя слова из скобок в нужной форме в главных словосочетаниях укажите вопрос к зависимому слову. Покорять (космос)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покорять( что?) космос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какой пояс самый теплый? тропический, умеренный или полярный?
Ответить
Химия
Подскажите формулы и названия кислот и кислотных остатков(нет таблицы в учебнике срочно надо спасибо зараннее)
Ответить
Биология
Выберите все верные утверждения 1. почки расположены в поясничной области 2. ней??он - структурная и функциональная единица почки 3. почки по...
Ответить
Английский язык
Помогите с английским, пожалуйста. 10 класс. Срочно!!! 1. I had a lot of homework yesterday, I ...to stay up late 2. While I (eat) my meal, the p...
Ответить
Математика
Номер 5 и 4 особено номер 5
Ответить