Упростить выражение и вычислить его значение 1) 1,5 (-2,4a+3.8b)-1.6(2.5a-b) если а=2 b=-3
Математика
Упростить выражение и вычислить его значение 1) 1,5 (-2,4a+3.8b)-1.6(2.5a-b) если а=2 b=-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3.6а + 5.7в-4а + 1.6в = - 7.6а + 7.3в -7.6*2 + 7.3*(-3)= -37.1
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