Упростить выражение и вычислить его значение 1) 1,5 (-2,4a+3.8b)-1.6(2.5a-b) если а=2 b=-3

Математика

Упростить выражение и вычислить его значение 1) 1,5 (-2,4a+3.8b)-1.6(2.5a-b) если а=2 b=-3

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