Решите пожалуйста . Не могу решить . Задачи ниже!
Алгебра
Решите пожалуйста . Не могу решить . Задачи ниже!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin<B=AC/AB; корень из 21/5=AC/25; AC=5*корень из 21; По теореме Пифагора: BC^2=AB^2-AC^2=625-525=100; BC=10.
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