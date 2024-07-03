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Помогите решить 5/8-3-7/24-8
Математика
Помогите решить 5/8-3-7/24-8
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Гость:
5/8-3-7/24-8= - 10,666667
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