В сказке о царе салоне отсутствует зачин. как ты думаешь почему допиши. Помогите
Литература
В сказке о царе салоне отсутствует зачин. как ты думаешь почему допиши. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке о царе салтане отсутствует зачин, потому что она в форме стихотворения.
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