Помогите решить файл с картинки
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Помогите решить файл с картинки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.аварии, взрывы, пожары 2. преступление- это действие, которое нарушает заон. Оно подлежит уголовной ответственности. 3,в первую очередь- паспорт, свидетельство о рождении 4. предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
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