Помогите решить файл с картинки

Гость: Гость:

1.аварии, взрывы, пожары 2. преступление- это действие, которое нарушает заон. Оно подлежит уголовной ответственности. 3,в первую очередь- паспорт, свидетельство о рождении 4. предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает ВНИМАНИЕ ВСЕМ!