Распрнделить растения по группам голубика ковыль ромашка брусника ягель вяз тюльпан карликовая ива можжевельник карликовая береза мак ива

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Распрнделить растения по группам голубика ковыль ромашка брусника ягель вяз тюльпан карликовая ива можжевельник карликовая береза мак ива
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубика, брусника . Ромашка , тюльпан, ковыль , мак. Карликовая ива , карликовая береза , можевельник , ива
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