Помогите решить номер 1433 полностью
Математика
Помогите решить номер 1433 полностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17, 94 / 2,3= 7, 8 2) Составим пропорция 43,5 - 387, 15 1 - x x=387, 15 / 43, 5= 8,9
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