Помогите решить пожалуйста!!! 1.Какое из данных чисел не входит в область определения выражения √x+2? 1) 2; 2) 0; 3) -4; 4) -2 2.Решите систему уравнений х² - 3у=9 х - у =3 1) (0;3); 2) (0;-3); 3) (0;-3), (3;0); 4) (...

Алгебра

Помогите решить пожалуйста!!! 1.Какое из данных чисел не входит в область определения выражения √x+2? 1) 2; 2) 0; 3) -4; 4) -2 2.Решите систему уравнений х² - 3у=9 х - у =3 1) (0;3); 2) (0;-3); 3) (0;-3), (3;0); 4) (-3;0), (0;3) 3. Чему равно значение выражения \frac{a^{-9} }{a^{-5}a^{-2} } при a= \frac{1}{2} ? 1) - 4; 2) - \frac{1}{4} ; 3) \frac{1}{4} ; 4) 4.

Автор: Гость