Помогите решить примеры с остатком 83056:40=? 48179:80=? 80630:200=? 216349:700=?
Математика
Помогите решить примеры с остатком 83056:40=? 48179:80=? 80630:200=? 216349:700=?
Ответ(ы):
Гость:
1)2076.4 2)602.2375 3)403.15 4)309.07
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