Помогите решить примеры с остатком 83056:40=? 48179:80=? 80630:200=? 216349:700=?

Математика
Помогите решить примеры с остатком 83056:40=? 48179:80=? 80630:200=? 216349:700=?
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