Помогите решить сделаю как лучший ответ... рассказать о творчестве Пушкина и Лермонтова в их рассказах еще надо харакеры персонажей

Литература

Помогите решить сделаю как лучший ответ... рассказать о творчестве Пушкина и Лермонтова в их рассказах еще надо харакеры персонажей

Автор: Гость