Помогите решить сделаю как лучший ответ... рассказать о творчестве Пушкина и Лермонтова в их рассказах еще надо харакеры персонажей
Литература
Помогите решить сделаю как лучший ответ... рассказать о творчестве Пушкина и Лермонтова в их рассказах еще надо харакеры персонажей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Пушкин Псевдонимы Александр НКШП Иван Петрович Белкин. Дата рождения 26 мая (6 июня) 1799. Место рождения - Москва Российская империя Дата смотри - 29 января (10 февраля) 1839. Место смотри Санкт-Петербург , Российская империя Род деятельности - поэт, прозаик, драматург, литературный критик, переводчик, публицист, историк
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