Помогите решить столбиком:30,4:9,5
Математика
Помогите решить столбиком:30,4:9,5
Ответ(ы) на вопрос:
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30,4÷9,5=304:95 304|95 - |—— 285 | 3,2 190 -190 0
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