Помогите решить столбиком:30,4:9,5

Математика
Помогите решить столбиком:30,4:9,5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30,4÷9,5=304:95 304|95 - |—— 285 | 3,2 190 -190 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть зробити. Наперед дякую )))))))
Ответить
Химия
Вычислите массу этиленгликоля С2Н4(ОН)2, которую следует добавить к 5,00 кг воды, чтобы температура замерзания раствора стала равна -10°С.
Ответить
Русский язык
Поговорки!!!!обычные.
Ответить
Литература
Что означают строки и:на влажном балтийском дне сыновья его стонут во сне Анна Ахматова . пожалуйста очень надо побыстрей.
Ответить
Английский язык
Помогите сделать упр 5
Ответить