Помогите решить у меня не правильно

Физика
Помогите решить у меня не правильно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего не понятно можешь с фоткать еще раз
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