Помогите решить уравнение. ×-45=354 А + 28 = 134
Математика
Помогите решить уравнение. ×-45=354 А + 28 = 134
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х-45=354; х=354+45; х=399. 399-45=354; 354=354. Відповідь:х=399. 2. А+28=134; А=134-28; А=106. 106+28=134; 134=134. Відповідь:А=106.
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