С помощью мерной кружки с водой определите выталкивающую силу, действующую на картофелину при полном её погружении в воду.......помогите пожалуйстааа!!!!

Физика

С помощью мерной кружки с водой определите выталкивающую силу, действующую на картофелину при полном её погружении в воду.......помогите пожалуйстааа!!!!

Автор: Гость