С помощью мерной кружки с водой определите выталкивающую силу, действующую на картофелину при полном её погружении в воду.......помогите пожалуйстааа!!!!
Физика
С помощью мерной кружки с водой определите выталкивающую силу, действующую на картофелину при полном её погружении в воду.......помогите пожалуйстааа!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Наливаем в кружку воду объемом V1 2) Погружаем картофелину в воду полностью, и измеряем объем V2 3) Определяем объем картофелины V=V2-V1 4) По формуле Fa=p*V*g находим силу. Примечание: плотность воды находим по таблице, объем переводим в м3.
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