Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B = 1.6*10^-2 Тл по окружности радиусом R = 10 см. определить импульс электрона. заряд электрона |q| = 1.6*10^-2 Кл. ответ выразить в СИ. 1) 1.6*10^-22 2) 1.6*10^-23 3) ...
Физика
Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B = 1.6*10^-2 Тл по окружности радиусом R = 10 см. определить импульс электрона. заряд электрона |q| = 1.6*10^-2 Кл. ответ выразить в СИ. 1) 1.6*10^-22 2) 1.6*10^-23 3) 2.56*10^-23 4) 2.56*10^-22 5 1.6*10^-24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: в СИ q=1,6*10^-19 B=1,6*10^-2 R=0,1 p=m*v m*V^2/R=q*B*R m*V=q*B*R p=q*B*R=1,6*10^-19*1,6*10^-2*0,1=2,56*10^-22 кг*м/с
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