Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B = 1.6*10^-2 Тл по окружности радиусом R = 10 см. определить импульс электрона. заряд электрона |q| = 1.6*10^-2 Кл. ответ выразить в СИ. 1) 1.6*10^-22 2) 1.6*10^-23 3) ...

Физика

Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B = 1.6*10^-2 Тл по окружности радиусом R = 10 см. определить импульс электрона. заряд электрона |q| = 1.6*10^-2 Кл. ответ выразить в СИ. 1) 1.6*10^-22 2) 1.6*10^-23 3) 2.56*10^-23 4) 2.56*10^-22 5 1.6*10^-24

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