Почему при Петра 1 или что он прорубил окно в Европу
Окружающий мир
Почему при Петра 1 или что он прорубил окно в Европу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До правления Петра 1 Россия относилась к Европе как,к чему-то странному не известному,но с приходом Петра 1 все изменилось, он стал путешествовать в Европу,привозить от туда вещи предметы и т.д
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