От каких слов и спомощью каких словообразовательных средств образованы приведен??ые слова. Льготник, сушка, городок, добродушный.

Русский язык
От каких слов и спомощью каких словообразовательных средств образованы приведен??ые слова. Льготник, сушка, городок, добродушный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льготник-льгота сушка (глаг)-сушить городок-город добродушный-добрый, душа
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