От каких слов и спомощью каких словообразовательных средств образованы приведен??ые слова. Льготник, сушка, городок, добродушный.
Русский язык
От каких слов и спомощью каких словообразовательных средств образованы приведен??ые слова. Льготник, сушка, городок, добродушный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льготник-льгота сушка (глаг)-сушить городок-город добродушный-добрый, душа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В чем проявляется амфотерный характер аминокислот? Напишите уравнения реакций аланина с соляной кислотой и гидроксидом калия.