Решить уравнение (-5-x lt;0)
Математика
Решить уравнение (-5-x lt;0)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножим уравнение на (-1). Тогда его знак поменяется, и уравнение примет вид 5+х>0 Теперь перенесем 5 в правую часть с противоположным знаком. Получим х>-5 Неравенство решено. Запишем его в виде промежутка (-5;∞) Ответ:(-5;∞)
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