Термохимическое уравнение реакции сгорания ацетилена: 2C2H2 +5O2 = 4CO2 + 2H2O + 2610 кдж пр?? использовании 1, 12л ацитилена выделится теплоты:
Химия
Термохимическое уравнение реакции сгорания ацетилена: 2C2H2 +5O2 = 4CO2 + 2H2O + 2610 кдж пр?? использовании 1, 12л ацитилена выделится теплоты:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,12:44,8=х:2610 х=2610*1,12/44,8=65,25 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией B = 1.6*10^-2 Тл по окружности радиусом R = 10 см. определить импульс электрона. заряд эл...
Математика
Окружающий мир
Русский язык
От каких слов и спомощью каких словообразовательных средств образованы приведен??ые слова. Льготник, сушка, городок, добродушный.