Помогите решить уравнения:1)10х+1=12х-17 2)3y/5 =6+у/3 3)0.5 (2-3м)=0.8 (9+2м) 4)1 1/3x+1=1/9x+1/6 0.6(0.6х-1)=-0.3(1.2-0.4х)
Математика
Помогите решить уравнения:1)10х+1=12х-17 2)3y/5 =6+у/3 3)0.5 (2-3м)=0.8 (9+2м) 4)1 1/3x+1=1/9x+1/6 0.6(0.6х-1)=-0.3(1.2-0.4х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10х+1=12х-7 10х-12х= -7-1 -2х= -8 х= -8:(-2) х=+4
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