Помогите решить уравнения распишите только всё пожалуйста срочно : 1) 16у3 = у 2)14х + х2 = х3 - 4х2 3) n4 - 8n = 0 4) 5\6 - z2 \ 3 = 2z+3\2 5)x2 + 5x + 6 \ x2 + 8x + 12 = 0 6) 36\x-2 - 6 = 12\x+3

Гость: Гость:

1) 16y3=y 16y3-y=0 y(16y2-1)=0 y=o или 16y2-1=0 16y2=1 y2=1/16 y=1/4 2) 14x+x2=x3-4x2 x3-5x2-14x=0 x(x2-5x-14)=0 x=o или x2-5x-14=0 D=25+56=81 D=9 x1=(5+9)/2=7 x2=(5-9)/2=-2 ( Я не уверен , правильное решение или нет !) 3) n4-8n=0 n(n3-8)=0 n=0 или n3-8=0 n3=8 n=2 4) 5/6-z2/3=(2z+3)/2 /· 6 5-5z2=6z+9 5z2+6z+4=0 D=36-80=-44 нет решений 5/6-z2/3=2z+3/2 /· 6 5-5z2=12z+9 5z2+12z+4=0 D=144-80=64 D=8 x1=(-12+8)/10 = -0,4 X2=(-12-8)/10 = -2 5) Пиши понятно ! 6) 36/x-2=12/x+3 / · (x-2)(x+3) неравное 0 36x+108=12x-24 36x-12x=-24-108 24x=-132 x=-5,5