Помогите решить весь номер 3

Химия
Помогите решить весь номер 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)р.обмена б)р.гидрирования в)р.присоединения г)р.галогенирования д)р.гидрирования е)р.полимеризации
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