Что такое сн2он? Что это за соединение?
Химия
Что такое сн2он? Что это за соединение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это радикал Метилового спирта(спирт сам СH3OH). И никак не этиленгликоль, поскольку в условии дан не многоатомный спирт(этиленгликоль=2С)
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