Индивидуальность-это а) биологические особенности человека б) специфическое проявление человеческих,социальных, духовных и психологических особенностей в) индивид в обществе г) развитая личность ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!
Обществознание
Индивидуальность-это а) биологические особенности человека б) специфическое проявление человеческих,социальных, духовных и психологических особенностей в) индивид в обществе г) развитая личность ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) биологические особенности человека.
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