Индивидуальность-это а) биологические особенности человека б) специфическое проявление человеческих,социальных, духовных и психологических особенностей в) индивид в обществе г) развитая личность ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!

Обществознание

Индивидуальность-это а) биологические особенности человека б) специфическое проявление человеческих,социальных, духовных и психологических особенностей в) индивид в обществе г) развитая личность ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!

Автор: Гость