У школі навчаються 400 учнів. доведіть, що хоча б у двох з них день народження відзначають того самого дня
Математика
У школі навчаються 400 учнів. доведіть, що хоча б у двох з них день народження відзначають того самого дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найбільше у році буває 366 днів.Отже в принципі хоча б у двох день народженя потрапляє в один день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Индивидуальность-это а) биологические особенности человека б) специфическое проявление человеческих,социальных, духовных и психологических особен...