У школі навчаються 400 учнів. доведіть, що хоча б у двох з них день народження відзначають того самого дня

Математика
У школі навчаються 400 учнів. доведіть, що хоча б у двох з них день народження відзначають того самого дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найбільше у році буває 366 днів.Отже в принципі хоча б у двох день народженя потрапляє в один день
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