Найдите обьединение и пересечение множеств

Математика
Найдите обьединение и пересечение множеств
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объединение - это все элементы обоих множеств в одном. 1. Н∪М = {львы, тигры, волки, лисы, медведи, орлы, страусы, обезьяны, киты}. Пересечение - это те элементы, которые есть в обоих множествах: H∩M = {волки}. 2. A∪B = {,a b, c, d, e, g, k} A∩B = {b, d, e} 3. B∪C∪K = {-1, 0, 2, 3, 4, 5, 6} B∩C∩K = {3, 4}
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