Помогите решить задачу. Дана равнобокая трапеция АBCD. Вектор АВ=вектор х, вектор DC= вектор z, вектор BD=вектор y. Найдите вектора: AD, CD, CB.
Геометрия
Помогите решить задачу. Дана равнобокая трапеция АBCD. Вектор АВ=вектор х, вектор DC= вектор z, вектор BD=вектор y. Найдите вектора: AD, CD, CB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AD = x+y; CD = -z; CB = -y - z. Всё в векторах. Нарисуй эскиз трапеции и всё станет понятно.
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