Помогите решить задачу: длина автобусного маршрута составляет 42 км . На протяжени?? этого маршрута автобус делает 12 остановок по 1 1/3 минуты в среднем каждая . Средняя скорость движения автобуса без учета остановок составляе...

Математика

Помогите решить задачу: длина автобусного маршрута составляет 42 км . На протяжени?? этого маршрута автобус делает 12 остановок по 1 1/3 минуты в среднем каждая . Средняя скорость движения автобуса без учета остановок составляет 26 1/4 км/ч . Сколько времени требуется автобусу на этот маршрут?

Автор: Гость