Помогите решить задачу: длина автобусного маршрута составляет 42 км . На протяжени?? этого маршрута автобус делает 12 остановок по 1 1/3 минуты в среднем каждая . Средняя скорость движения автобуса без учета остановок составляе...
Математика
Помогите решить задачу: длина автобусного маршрута составляет 42 км . На протяжени?? этого маршрута автобус делает 12 остановок по 1 1/3 минуты в среднем каждая . Средняя скорость движения автобуса без учета остановок составляет 26 1/4 км/ч . Сколько времени требуется автобусу на этот маршрут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем сколько времени он тратит на остановки 1целая1/3=4/3 Значит 4/3×12=48/3=16 минут Теперь найдём время, которое он затратил на путь без остановок Время=расстояние / скорость 26 целых1/4=27/4км/что 42/(27/4)=42×4/27=168/27=6 целых 4/27 минуты
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