Проверочное слово к слову подбородок, загродительные ( сооружения ). Плиз!!! ДЗ по ??усскому!
Русский язык
Проверочное слово к слову подбородок, загродительные ( сооружения ). Плиз!!! ДЗ по ??усскому!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подбородок-бОроды(ок суффикс),загрАдительное-огрАда
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