Сколько лет правила Династия рюриковичей в связи с чем она пресеклась

Гость: Гость:

Правили с 862, от прихода Рюрика с братьями, и до смерти Федора Иоановича в 1598. Можно посчитать. Мы, русские называем Рюрика - Рюриком, А вообще его имя было Родрик. Очень хорошее значение имени, как раз подходит для руководящей должности. Других братьев, которые по приглашению славянских племен прибыли с ним, звали Синеус и Тревур. Думаю, что это Синелиус и Тревор. Кстати, имена Родрик и Тревор можно встретить и теперь. А братья были из племени Русь.