Что такое духовная жизнь общества?
Обществознание
Что такое духовная жизнь общества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Духовная сфера представляет собой самую возвышенную сферу жизнедеятельности общества и человека.Здесь рождается и реализуется дух, духовность; рождаются духовные потребности, развертывается производство идей и их потребление. Возникая как подсистема социума, духовная жизнь достраивает его сверху.Духовная жизнь — это сфера общественной жизни, связанная с производством и распределением духовных ценностей, удовлетворением духовных потребностей человека
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык