Что такое духовная жизнь общества?

Гость: Гость:

Духовная сфера представляет собой самую возвышенную сферу жизнедеятельности общества и человека.Здесь рождается и реализуется дух, духовность; рождаются духовные потребности, развертывается производство идей и их потребление. Возникая как подсистема социума, духовная жизнь достраивает его сверху.Духовная жизнь — это сфера общественной жизни, связанная с производством и распределением духовных ценностей, удовлетворением духовных потребностей человека